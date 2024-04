"Vive in un bidone del petrolio". L'affondo di Grillo a Di Maio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il fondatore del Movimento 5 Stelle prende di mira il suo ex "figlioccio" ora inviato speciale dell'Ue nel Golfo: "Solo il nome mi inquieta un po'". Per una volta Conte non viene neanche nominato

