Vittorio Arrigoni | a 13 anni dalla morte tre elementi della sua lotta mi paiono irrinunciabili

(Di lunedì 15 aprile 2024) La notizia ci piombò addosso il 15 aprile 2011: hanno ucciso! Noi stavamo organizzando il Campus di Biennale Democrazia a Torino con centinaia di ragazzi e di ragazze: ne parlammo subito, insieme.era per molti di noi un punto di riferimento, un compagno di quel “Movimento dei movimenti” che come l’acqua scorre dappertutto, prendendo forme differenti e riempiendo ogni spazio possibile. Fummo invitati a partecipare al suo funerale, che si svolse in un Palazzetto gremito di una umanità solidale, fatta di uomini e donne che per lo più non si conoscevano tra di loro ma che si riconoscevano immediatamente. Quando presi la parola durante quella cerimonia stringevo in mano in sacchetto di terra, che avrei poi consegnato alla mamma di Vik, Egidia: terra liberatamafia che proveniva ...