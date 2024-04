Visite gratuite al Centro donna Le prenotazioni

(Di lunedì 15 aprile 2024) La prevenzione prima di tutto. Nella Giornata nazionale della salute della, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open week. L’ospedale San Giuseppe di Empoli è fra le oltre 260 strutture del network Bollino rosa che hanno aderito all’iniziativa, offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, attraverso un nutrito calendario di appuntamenti che si svolgerà al(primo piano, blocco C) a partire da giovedì, data in cui sarà possibile sottoporsi aendocrinologiche dalle 14 alle 15 nelle stanze 114 e 116 (con ecografo), a cura delle specialiste Elena Giannetti e Valeria Giuliani. Venerdì 19, saranno eseguitesenologiche dalle 11 alle 12,00, stanza C 116, dalla dottoressa Littori ...

