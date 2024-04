Visita lampo di Meloni a Tunisi | focus su migranti e Piano Mattei Poi il premier vola a Bruxelles

(Di lunedì 15 aprile 2024) I flussi migratori e ilsaranno al centro di unadel presidente del Consiglio, Giorgia, ina. La missione è prevista per mercoledì 17, in mattinata, subito prima del Consiglio europeo, che si aprirà proprio mercoledì e che proseguirà anche giovedì., che sarà accompagnata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, incontrerà il presidente Kaies Saied al Palazzo di Cartagine, sede della presidenzana. Poi partirà alla volta diina:al centro dei colloqui con Saied Secondo quanto trapelato, nel bilaterale i due leader ...

Secondo gli esperti reali l'apparizione a sorpresa del duca del Sussex ha scombinato i programmi del sovrano, innervosendolo proprio in un momento in cui «ha bisogno solo di pace e di tranquilllità» (vanityfair)

La visita-lampo del Principe Harry è stata enormemente contestata: è rimasto nel Regno Unito praticamente per un giorno (appena 26 ore) e il colloquio con il padre, Re Carlo III, è durato appena ... (dilei)

Non si tratta di un ricovero, Papa Francesco si è recato all’ospedale subito dopo l’udienza di questa mattina (corriere)

Re Carlo «vuole fare da paciere tra William e Harry» - Il prossimo 8 maggio il duca di Sussex sarà di nuovo a Londra per una cerimonia in onore del decennale degli Invictus Game. E papà Charles, secondo una fonte reale, approfitterà dell'occasione per ten ...vanityfair

Venezuela-Usa: Bloomberg, incontro segreto tra funzionari in Messico (2) - Nella Visita lampo effettuata a Caracas per discutere della "pace politica" in Venezuela, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ...agenzianova

Il sequestro lampo fascista del sindaco di Ponte Tresa - Eccitati da presunte provocazioni al confine di soldati svizzeri, una decina di camice nere trattenne a Varese per un’ora e mezza un ignaro Pietro Tognetti, costringendolo con la minaccia a firmare un ...cdt.ch