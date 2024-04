Virus Dengue in Italia? “Inevitabile che prenda sempre più piede”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – La diffusione delinè "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud America, "quest'anno dobbiamo aspettarci più casi" nel nostro Paese, non solo importati dall'estero come i 117 già registrati da inizio 2024 dall'Istituto superiore di sanità, ma "anche autoctoni". Che diventi endemica l'infezione trasmessa dalle zanzare, veicolata anche dalla Aedes albopictus (la 'tigre') presente "dappertutto lungo la Penisola", è una prospettiva "realistica. Se non arriveremo a una vera e propria endemia, potremo sicuramente avere focolai molto più consistenti rispetto al passato. Die di altre arbovirosi". Parola di Arnaldo Caruso, presidente della Societàna di virologia (Siv-Isv), ...