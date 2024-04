Virus B scimmie | i dati | qualche centinaio di casi umani e 1 contagio uomo-uomo

Un uomo è stato contagiato da un Virus "ad alto tasso di mortalità" in uno zoo - È il primo caso umano di infezione da Virus B: un 37enne si trova in terapia intensiva in condizioni critiche dopo essere stato morso da una scimmia in uno zoo ad Hong Kong ...today

Virus delle scimmie, cos'è e come si trasmette all'uomo l'HerpesVirus che ha colpito un 37enne - Il presidente dei virologi Arnaldo Caruso: "Alto rischio di mortalità, almeno nella metà dei casi l'infezione arriva al cervello" ...adnkronos

