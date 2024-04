Virtus Entella sconfigge la SPAL con un 3-5-2 | Zappella e Petrovic in evidenza

(Di lunedì 15 aprile 2024)(3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi (37’ st Portanova);, Corbari, Petermann, Lipani (21’ st Faggi), Di Mario (21’ st Embalo); Giovannini (11’ st Tommaselli), Vianni (11’ st Santini). All. Gallo(4-4-2): Galeotti; Ghiringhelli, Valentini, Fiordaliso, Saiani (21’ st Peda); Edera (11’ st Rao), Nador (21’ st Buchel), Contiliano, Dalmonte;(21’ st Zilli), Rabbi (28’ st Collodel). All. Di Carlo Arbitro: Grasso di Ariano Irpino Marcatori: 14’ pt, 43’ pt Valentini, 4’ stNote: ammoniti Bonini, Embalo

La Virtus Entella travolge il Perugia con un clamoroso 5-0 nel turno infrasettimanale della trentesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone B in terra ligure al Comunale di Chiavari non c’è ... (sportface)

Cambia il calendario della Serie C. Tre gare della 14esima giornata di ritorno del campionato organizzato dalla Lega Pro, in programma inizialmente il prossimo weekend, slittano al 3 aprile . Si ... (sportface)

Una volta sul terreno del ’Romeo Neri’, questa sera, il Rimini conoscerà già il risultato del match tra Juve ntus Next Gen e Virtus Entella , altro recupero di giornata. Infatti, alle 14.30 al ... (sport.quotidiano)

Calcio, serie C: sconfitte per Virtus Entella e Sestri Levante, classifica allarmante - Chiavaresi battuti in casa dalla Spal 1-2, corsari cedono 3-1 all'Ancona al Conero e la salvezza è ancora da conquistare ...telenord

Calcio/ Domenica no per Sestri ed Entella: Ancona e Spal si prendono i 3 punti - Domenica da cancellare per Sestri Levante e Virtus Entella sconfitte rispettivamente da Ancona e Spal.levantenews

Chiavari: "Entella nel cuore", donati 40mila euro al Gaslini - La consegna da Sabina Croce a Renato Botti sul prato del Comunale, prima della partita dei biancocelesti con la Spal ...telenord