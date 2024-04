Virtus Così capitan Belinelli alza la voce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)Bologna 93 Cremona 85 SEGAFREDO : Cordinier 2, Lundberg 15,21, Pajola 8, Mascolo, Lomazs ne, Shengelia 8, Hackett 7, Polonara 10, Zizic 11, Dunston 9, Abass 2. All. Banchi. VANOLI CREMONA: Eboua 17, Davis 15, Pecchia 2, Denegri 12, Galli ne, Lacey 8, Piccoli 6, Mccullough 8, Golden 15, Zanotti 2. All. Cavina. Arbitri: Bartoli, Perciavalle, Capotorto. Note: parziali 20-23; 49-53; 73-69. Tiri da due:Bologna 23/35; Cremona 19/35. Tiri da tre: 9/27; 9/18. Tiri liberi: 20/26; 20/26. Rimbalzi: 37; 22. Lasoffre, ma vince e continua a inseguire la testa della classifica occupata da Brescia che ha vinto al fotofinish contro Venezia. In un momento di oggettiva difficoltà anche un successo contro Cremona ha una valenza importante anche perché oggi i bianconeri volano a Istanbul dove ...