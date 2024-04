Virginia Mihajlovic e il nome del secondo figlio | “Ispirato al mio papà che è sempre stato un leone”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ospite a Verissimo,, figlia dell’ex calciatore e allenatore Sinisa, ha annunciato di essere incinta del. Al talk show ha rivelato ildel bambino che èal grande Sinisa, il suoscomparso.ha raccontato di come ha vissuto le due gravidanze: “Rispetto alla prima gravidanza, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare. Durante la prima gravidanzaera considerato guarito, eravamo tutti felici. Quando ho scoperto di essere incinta di nuovo era passato un anno dalla scomparsa died è brutto non poter condividere questa cosa con lui, era un nonno fantastico”. E ancora: “Da quando non c’è più, vivo ogni gioia ...

