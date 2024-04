Violenza gratuita alla Cgil | ragazza di 20 anni picchia tre impiegate perché non può fare domanda di disoccupazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lodi, 15 aprile 2024 – Le dicono che non può presentaredi, ventenne dà in escandescenza e ferisce il personale della Camera del lavoro. È accaduto a Lodi in via Lodi Vecchio, nel pomeriggio del 15 aprile 2024. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’autrice della aggressione sarebbe unadi 20. La rabbia sarebbe stata dimostrata quando il personale del servizio ha spiegato all’interessata che non poteva più presentare piùper la. Questo, in base alle informazioni fornite, erano scaduti i 68 giorni dal licenziamento, periodo utile per poter avanzare la richiesta. La giovane non ha però gradito la risposta e avrebbe iniziato a urlare contro i funzionari della. Avrebbe ...