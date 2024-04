Viola | «Potevo chiuderla | ecco com’è andata! Punto fondamentale»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nicolasha parlato dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari, sfida della trentaduesima giornata di Serie A giocatasi a San Siro e terminata in parità.quanto dichiarato a DAZN subito dopo il fischio finale dal giocatore rossoblù, autore del 2-2– Nicolasinterviene così dopo Inter-Cagliari: «Sono felicissimo per il gol,ma forse ho colpito troppo bene senza riuscire a impattare. Rimane unche dà seguito alla vittoria con l’Atalanta, siamo felici di quello che stiamo facendo e ora aspettiamo la Juventus. Il Cagliari è una squadra incredibile, un gruppo fantastico dove chiunque gioca dà il massimo e riesce a fare bene. Diciamo che il mister è bravo a leggere le ...

COL GENOA SPERANO IKONÉ E KOUAMÉ, A SINISTRA PUÒ TOCCARE A PARISI - Il Genoa di Alberto Gilardino, potenziale successore di Italiano sulla panchina Viola, come intermezzo all’Europa. Archiviato il pari a reti bianche di Plzen i Viola affrontano una nuova fase del ...firenzeviola

Juventus, numeri horror per l’attacco: da Chiesa a Milik dubbi sul futuro - La Juventus fa fatica a segnare con i propri attaccanti e i dubbi sul futuro dei giocatori offensivi restano tanti: ecco i possibili scenari ...calciomercato

Cagliari, Ranieri: "Metto fieno in cascina, un punto d'oro per quanto pesa" - Il Cagliari dopo la vittoria con l' Atalanta riesce a ottenere un punto anche a San Siro contro l'Inter. 2-2 grazie alle reti di Shomurodov e, di nuovo, Viola, altro punto importantissimo per i ...gianlucadimarzio