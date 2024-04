Vinitaly | Meloni | ' giornate complesse | ma ci ho tenuto a essere qui oggi' **

MADE IN ITALY , Meloni: QUALITA’ NOSTRI PRODOTTI FONDAMENTALE PER IMMAGINE PAESE - Roma, 15 apr – “Oggi non è una giornata come le altre, oggi è la giornata nazionale del Made in Italy, istituita con un ddl che questo governo ha voluto per sostenere il valore che il made in Italy ha ...9colonne

Meloni a Vinitaly,ad accoglierla Lollobrigida Santanchè Valditara - Verona, 15 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Verona per il Vinitaly. Ad accoglierla il sindaco Damiano Tommasi e il presidente del Veneto Luca Zaia, con il pres ...askanews

Meloni al Vinitaly, incontro con i giovani e tour negli stand - La presidente del consiglio Giorgia Meloni è giunta da pochi minuti a Verona per una visita al salone Vinitaly. (ANSA) ...ansa