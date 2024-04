Vinitaly 2024 | il Lazio protagonista con 53 realtà vitivinicole

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 aprile 2024) Verona, 15 aprile– Il presidente della RegioneFrancesco Rocca, in occasione dell’apertura ufficiale del, ha inaugurato il Padiglioneinsieme all’assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini e al Commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa. “È la prima volta che partecipo al, una straordinaria manifestazione che promuove il made in Italy nel mondo e che offre una grande vetrina per i nostri produttori, rappresentando una importante opportunità per l’intero settore vitivinicolo. Sono orgoglioso di poter inaugurare il padiglione del, con le 53del nostro meraviglioso territorio che rappresentano idealmente oltre 400 produttori della ...