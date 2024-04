Vincenzo Schettini approda in televisione con la fisica e i sentimenti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unire lae i, il Prof che con Lache ci piace ha conquistato sui social oltre 4 milioni di follower,in tv con un programma innovativo, sperimentale, "Ladell’amore" , che parte con un esperimento su un sentimento, provando a unire la scienza all’animo umano. In onda dal 16 aprile, il martedì e il mercoledì, in seconda serata, alle 23.30...

Vincenzo Schettini , noto anche come il creator di La fisica che ci piace, è molto più di un semplice professore. Musicista, direttore di un coro gospel, content creator e performer, ora si appresta ...

Vincenzo Schettini , noto anche come il creator di La fisica che ci piace, è molto più di un semplice professore. Musicista, direttore di un coro gospel, content creator e performer, ora si appresta ... (orizzontescuola)

