Vince e convince la Casertana | Cangelosi | “Confermare questa posizione”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Battere il Picerno significava allontanare a quattro lunghezze una diretta concorrente al quarto posto. Vittoria raggiunta ieri dopo una partita vibrante e non priva di emozioni. Al termine dei cento minuti di gioco (3 di recupero del primo tempo e 7 della ripresa) obiettivo raggiunto e, quarto posto consolidato in attesa della sentenza che vede coinvolto il Taranto. In settimana, infatti, si attende il responso del ricorso avviato dai legali degli jonici a cui la Federazione ha tolto quattro punti in classifica per gravi irregolarità amministrative. Ad oggi i tarantini sono a ridosso dei Falchetti a sole due lunghezze (59 contro i 61 della) e, una eventuale restituzione dei punti sottratti, permetterebbe alla compagine di Eziolino Capuano di scavalcare i rossoblù di Terra di Lavoro in classifica e agganciare la coppia ...

