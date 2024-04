Viminale | rischio maggiore lupi solitari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 17.53 Ilprincipale per la sicurezza viene da potenziali azioni di. E' quanto emerso dalla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, convocata dal ministro Piantedosi, dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Rimangono i controlli alla frontiera Est e c'è attenzione anche sui flussi migratori irregolari, per intercettare soggetti potenzialmente pericolosi. Il ministro ha dato mandato alle forze dell'ordine di rafforzare la prevenzione, coordinandosi con l'Intelligence.