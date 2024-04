VIDEO Limatola | un bagno di folla per la prima visita del senatore Matera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Unavolta assoluta. Doveva essere un incontro per un caffè coi nuovi compagni di viaggio e alla fine si è trasformato in un vero e propriodiper ilche ha preso parte all’incontro organizzato dai due rappresentanti di Fratelli d’Italia a. Un incontro dibattito che si è tenuto sabato sera dal titolo ‘Costruire insieme un percorso politico e sociale per il territorio’ che ha visto la presenza di tantissime persone pronte a dare il primo abbraccio al, felicemente sorpreso per l’accoglienza. Un incontro fatto di tanti temi da trattare, una chiacchierata anticipata da tante mani strette e dal taglio della torta con relativo brindisi celebrativo. Raggianti i due esponenti ...