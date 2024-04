Viaggiare in aereo costerà di più | troppi viaggiatori per pochi velivoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tu chiamale se vuoi, contraddizioni. La domanda di trasporto, nonostante due pericolose guerre in corso e il rischio attentati terroristici, nell’estate 2024 rischia di superare di gran lunga l’offerta. Con l’ovvia conseguenza – è l’antica legge del mercato – che i prezzi dei biglietti aerei saliranno del 10% rispetto a un anno fa.aerei È il turismo di massa, bellezza. La domanda di spostamenti per viaggi di piacere è salita a livelli addirittura superiori a quelli pre-Covid, scontrandosi con una realtà inaspettata quanto attesa: non ci sono abbastanza aeromobili nel mondo per soddisfare la richiesta dei. I quali, a livello mondiale, supereranno i record storici con 4,7 miliardi di persone che viaggeranno nel 2024. Contro i 4,5 ...