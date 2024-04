Viaggi sostenibili con le navi “Zero Emission“ Durante le soste in porto si utilizzano le batterie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) NON È UN ALGORITMO. Semmai pragmatismo unito ad una visione lungimirante. Perché se lenon pensano, hanno comunque l’intelligenza e la sensibilità ecologica di chi le progetta e le mette in acqua. Come dimostra il Gruppo Grimaldi, gigante delle rotte di corto raggio nel Mediterraneo e in Nord Europa e leader mondiale nel trasmarittimo di auto e carico rotabile, che dell’adozione di un modello di business rispettoso dell’ambiente ha fatto un’assoluta priorità. Perchégare pulito si può e non è nemmeno un ossimoro. Come? Progettandosempre più; e riconvertendo quelle già esistenti. Lo rivelano l’acquisizione di recenti eco-unità come la “Eco Valencia“ e le sue 13 gemelle e l’ammodernamento di due ammiraglie ro-pax (passeggeri e merci) come Cruise Roma e ...