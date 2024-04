Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)DEL 15 APRILE 2025 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE IN INTERNA ALTEZZA TIBURTINA MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA SEMPRE UN INCIDENTE CREA CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN COMPLANARE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’ MENTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA SEMPRE LAVORI CHE CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO DA MARCO ...