Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)DEL 15 APRILE 2025 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD EFIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE DA TOR VERGATA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE PER LAVORI SUL RACCORDO SALARIO SETTEBAGNI SEMPRE VERSOCODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA A ...