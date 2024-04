Via Cocchia | i consiglieri del Pd | “Un anno di dichiarazioni e nessun intervento”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo comsiliare del Pd. “Torniamo a intervenire sulla situazione di Viadopo un: unin cui al netto della solita ridda die rassicurazioni, come sovente avviene con l’amministrazione Mastella non è accaduto assolutamente nulla.Viaè infatti interessata da un serio e preoccupante dissesto stradale: in alcuni casi la strada è piena di buche, mentre all’ incrocio con via Napoli la carreggiata si è addirittura abbassata di decine di centimetri. È una situazione pericolosissima come documentano i residenti che preoccupati ci hcontattato: lì ci passano auto, motorini, scuolabus e ovviamente basta una piccola disattenzione per portare a conseguenze gravi che ...

