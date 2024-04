VHS rare | se ti hai ancora una videocassetta così vale una fortuna

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pochi sanno che il mercato del collezionismo è molto più vasto delle solite banconote e dei francobolli. Ebbene si, esistono pezzi di valore assoluto anche nel mondo dei contenuti video su supporto VHS, le vecchie videocassette con le quali si intrattenevano le generazioni anni ’80-’90 prima dell’arrivo del DVD. Un esemplare tra quelli che elencheremo ha raggiunto all’asta l’incredibile somma di 239.000 dollari, andiamo a scoprire tutto nelle prossime righe! “Top Gun” Prima edizione commercializzata in America: 8.200 dollari Credit foto: WikipediaLa nota testata The Sun conferma che una copia della prima distribuzione di videocassette della nota pellicola “Top Gun” che consacrò Tom Cruise è stata venduta in un asta per la bellezza di 8.200 dollari. “Teenage Mutant Ninja Turtles”: 28.500 dollari Una particolare versione della VHS di “Teenage Mutant Ninja Turtles” ...

