Verso Milan-Inter | Pioli tira un sospiro di sollievo | scudetto nel derby se…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024), l’non va oltre il 2-2 contro il Cagliari,sorride: ora per lo scudetto nel derby servirà un successo dei nerazzurri… Stiamo entrando nella settimana più importante della stagione del. Sì, perché giovedì 18 Aprile andrà in scena la gara contro la Roma, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Lunedì 22 Aprile, invece, ci sarà il derby dio contro l’, che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra allenata Simone Inzaghi. Dopo il pareggio dei rossoneri contro il Sassuolo, per 3-3, è arrivato anche quello dell’contro il Cagliari per 2-2. Adesso, se i nerazzurri vorranno festeggiare il titolo di Campione d’Italia nel derby, dovranno per forza ottenere la vittoria. In caso di successo sulla squadra sarda, ...