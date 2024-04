Verso Avellino-Benevento | mister Auteri medita qualche novità last minute

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl conto alla rovescia per il derby di questa sera è iniziato. Sarà un ‘Partenio-Lombardi’ con il pubblico delle grandi occasioni (stadio esaurito da giorni) quello che farà da cornice ad un match decisivo per i destini di entrambe le squadre, appaiate al secondo posto a quota 63. Conquistare la piazza d’onore dietro la Juve Stabia darebbe un indubbio vantaggio in chiave playoff, ma in palio c’è forse qualcosa in più. Lo sa bene, consapevole che uscire indenni dal catino biancoverde aumenterebbe anche a dismisura la fiducia nei propri mezzi della truppa giallorossa, un fattore non certo da sottovalutare in vista degli spareggi. Il tecnico di Floridia non ha ancora deciso tutte le maglie da assegnare perché, come sua abitudine, ha bisogno fino all’ultimo di sentire le vibrazioni che provengono dal suo gruppo per ...