Versilia | noto albergatore muore a 78 anni

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 15 aprile 2024 – Si è spento ieri a 78Mario Gabbrielli,, commerciante ed agente immobiliare di Lido di Camaiore. Con la famiglia aveva gestito per moltil’hotel Sirena proprio a Lido sul viale Colombo e successivamente aveva aperto la gelateria I Puffi che, nel tempo era diventato un punto di ritrovo della Passeggiata lidese per frequentatori di tutte le età. Imprenditore spesso lungimirante, Mario Gabbrielli ha saputo svolgere con successo diverse attività lavorative e professionali, da agente immobiliare, adfino a commerciante, riuscendo a capire in anticipo quali sarebbero stati i gusti e i desideri del pubblico. Grande appassionato di caccia e pesca, si dedicava a queste sue passioni nel tempo libero e poi, con maggiore frequenza quando è andato in ...