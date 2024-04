“Verissimo” | la figlia vip è incinta | la scelta del nome del bebè commuove tutti

“Il cancro…”. Mauro Corona in lacrime a Verissimo , la dura confessione arriva durante un’intervista unica tra lo scrittore montanaro e sua figlia Marianna . La padrona di casa Silvia Toffanin, con la ... (caffeinamagazine)

Mauro Corona a Verissimo con la figlia ha parlato dell’immenso dolore provato per la malattia della ragazza. Descritto in un libro, questo capitolo della loro vita, ha lasciato grossi strascichi. ... (superguidatv)

Enrico Papi a Verissimo con la figlia ha parlato del suo rapporto con la ragazza scherzando sul fatto di non sapere che è fidanzata e di non capire cosa si dice con il fratello in americano ... (superguidatv)