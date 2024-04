Venti di guerra Israele-Iran | la preoccupazione del governo Tajani | «Prevalga il buonsenso» Crosetto | «Rischi per il mondo intero»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Informativa urgente delquesta sera alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riunite a Palazzo Madama per gli aggiornamenti del caso dopo l’attacco mosso la notte del 13 e 14 aprile dall’contro. Centinaia di droni e missili hanno illuminato il cielo del Medio Oriente: quasi la totalità di essi è stata abbattuta in volo, prima che potessero esplodere al suolo. Una dimostrazione di forza degli Ayatollah alla qualepotrebbe reagire da un momento all’altro. Proprio per questo, però, i tentativi di far desistere Benjamin Netanyahu dall’aprire un nuovo possibile fronte diin Medio Oriente si susseguono frenetici dagli Stati Uniti all’Europa. Ilitaliano, nelle figure di Antonioe Guido, ...

“La libertà dalla guerra non è un dono dal cielo. Va conquistata e difesa”. Sono le parole di Marco Tronchetti Provera, il numero uno di Pirelli, in un’intervista a il Giornale: “Non ho mai vissuto ... (notizie)

Gli equilibri mondiali tra superpotenze scricchiolano. Gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare ... (iltempo)

Sudan, un anno di guerra: donatori a Parigi, Germania promette milioni di aiuti - A Parigi il mondo si è impegnato a stanziare più di due miliardi di euro in aiuti umanitari per il Sudan. Dopo un anno di guerra oltre Venti milioni di persone "hanno bisogno di assistenza" secondo le ...it.euronews

Venti di guerra ed economia portuale - "Al momento nessuna significativa conseguenza per traffici marittimi e lavoro portuale derivanti dalla crisi e dalle tensioni in Medio Oriente. Al contrario, in alcuni casi stiamo assistendo ad una cr ...rainews

Mercati nervosi, ma non credono all'escalation in Medio Oriente. Reazione composta su oro e petrolio - Le borse europee non sbandano. Il greggio arrivato sopra i 90 dollari al barile, l’oro al suo massimo a 70 euro per grammo ...huffingtonpost