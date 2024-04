(Di lunedì 15 aprile 2024) Fondata nel 2004, l’azienda di Chiuduno, in provincia di Bergamo, è riuscita a passare – in meno di– da un fatturato di 4 milioni agli oltre 65 milioni di euro del 2022. Il segreto del successo, secondo l’ad Angelo Gotti, è aver saputo conciliare "comfort, sicurezza e design" in un prodotto, rigorosamente ‘in’.

Dopo 20 anni il RImini ha l’occasione di riprova re a mettere in fila quattro vittorie consecutive. Potrà provarci domani in casa della Lucchese, dopo aver lasciato a secco nell’ordine Recanatese, ... (sport.quotidiano)

Vent’anni di successi made in Italy - Fondata nel 2004, l’azienda di Chiuduno, in provincia di Bergamo, è riuscita a passare – in meno di Vent’anni –... Fondata nel 2004, l’azienda di Chiuduno, in provincia di Bergamo, è riuscita a ...quotidiano

Il talento del giovane pianista Francesco Cavestri al Blue Note - L’entusiasmo e la passione dei suoi Vent’anni. Francesco Cavestri, talento del pianoforte jazz si esibisce per la prima volta al Blue Note di Milano, dopo aver raccolto successi nella scorsa edizione ...rainews

SPETTACOLI, AL NU DOGANAE (GIA’ VECCHIA DOGANA) DI CATANIAARRIVANO I NOUVELLE VOUGUE CHE SOTTO L’ETNA CELEBRANO IL VentENNALE - Vent’anni dopo l’uscita del primo album omonimo, diVentato un vero e proprio classico, tornano i Nouvelle Vague che venerdì 19 aprile faranno tappa al Nu Doganae (già Vecchia Dogana) di Catania per l’ ...ienesiciliane