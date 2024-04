Varenna presa d’assalto | in stazione turisti sui binari e sulla Provinciale sosta selvaggia delle auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Lecco), 15 aprile 2024 – Migliaia die visitatori, italiani e stranieri, ieri hanno letteralmente preso d'assalto. In tanti però hanno faticato per poter tornare a casa e sono rimasti bloccati per ore ino in attesa di un posto libero in traghetto e in treno. Quanti sono approdati nella Piccola perla del Lario in macchina non sapevano più dove parcheggiare: i posti disponibili nelle aree dirizzate, compresi quelli nel silos a pagamento, sono andati rapidamente esauriti fin dalle prime ore del mattino. In tanti hanno così posteggiato lungo la Sp 72, in un lungo serpentone diferme a bordo strada. Laha comportato pesanti ripercussioniviabilità, ...