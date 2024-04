(Di lunedì 15 aprile 2024) Da poco inaugurati e restituiti al pubblico, isono stati di nuovozzati. Stiamo parlando dei servizi igienicidi Crema, verso i quali alcuni, nutrono un odio atavico. Non è la prima volta che succede, ma tanto accanimento è raro. Chi è arrivato invenerdì mattina ha potuto constatare lo scempio: porte divelte, scritte su muri e suppellettili, infissi rimossi, gettati a terra e spaccati. E il tutto è stato portato a termine con una furia cieca e incuranti delle telecamere che hanno inquadrato la scena. Le riprese sono nelle mani delle forze dell’ordine che dovranno dare un nome ai protagonisti. Ierano rimasti chiusi per mesi, dopo l’ennesimo episodio ...

Bologna, 12 marzo 2024 - I Vandali 'no vax' ora si riscoprono anche 'no clima ' (nel senso di contro la lotta al cambiamento clima tico): a Bologna nella notte hanno imbrattato con vernice rossa la ... (ilrestodelcarlino)

Vandali scatenati devastano i bagni della stazione - I bagni della stazione di Crema, appena riaperti dopo lavori di restauro, sono stati Vandalizzati con violenza. Le telecamere hanno registrato l'atto, ora nelle mani delle forze dell'ordine.ilgiorno

Murales con il disegno di una bimba rovinato con dei graffiti. Giacometti: «La piccola soffre e piange. L'autore si deve vergognare» - RONCADE (TREVISO) - L’opera di street art “Love is love” ideata e realizzata dal noto artista trevigiano Manuel Giacometti su una parete della cabina Enel di fronte ...ilgazzettino

Vandali ancora scatenati in centro. Squarciate le gomme di un’auto - Inarrestabili, sfrontati, senza paura. I teppisti del centro storico hanno ripreso la loro attività delinquenziale a distanza di poche settimane da quel fine settimana in cui si erano introdotti in un ...lanazione