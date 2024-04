Va a pesca | ma trova delle armi tra le piante | sequestrati 6 fucili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 aprile 2024) Terracina, 15 aprile 2024 – Il 13 aprile a Terracina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Operativa e della locale Stazione sono intervenuti a seguito di segnalazione di un cittadino classe 74 residente a Terracina il quale, dopo essersi recato in una località del posto per una battuta di, ha notatoincustodite tra la vegetazione ivi presente. I militari intervenuti hanno immediatamente appurato che quanto rinvenuto era stato precedentemente asportato il 06 aprile c.a. nell’abitazione di un cittadino classe 76 residente a Terracina ad eccezione di un fucile semiautomatico cal. 12 che risulta tutt’ora oggetto di furto. Lerinvenute sono: • nr. 3semiautomatici cal. 12;• nr. 1 fucile soprapposto cal. 12 marca Franchi Alcione;• nr. 1 fucile monocolpo cal 9 mm;• nr. ...