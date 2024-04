Urtata da un furgoncino | paura per una bambina a Castelfalfi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Montaione (Firenze), 15 aprile 2024 –nel pomeriggio di oggi per unadi 5 anni all’interno del borgo di, nel Comune di Montaione. La piccola, per cause ancora da chiarire, è statada unmentre si trovava in strada. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, vista la giovanissima età della piccola, ma poi non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale. Laha riportato solamente qualche escoriazione e un grande spavento.

