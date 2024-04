(Di lunedì 15 aprile 2024) Nuovo appuntamento con il dating show:hatoe Ida ha comunicato la sua decisione Nella nuova puntata di, il celebre programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria De Filippi, andata in onda il 15 aprile, sono emerse diverse situazioni intriganti. Ida Platano ha finalmente comunicato la sua decisione: la tronista aveva espresso il desiderio diil programma. Nel Trono Classico, un momento di forte conflitto è scoppiato quandohato. Tuttavia, la situazione è stata prontamente gestita da Maria De Filippi. Scontri nel Trono Over e tregua nel Trono Classico tra Ida e i suoi corteggiatori Il primo appuntamento settimanale di...

Uomini e Donne , gioia per l’ex tronista di nuovo mamma . È successo poco tempo fa e la notizia ha fatto il giro del web in un istante. Lieto evento per questa ragazza che è stata una delle ... (cityrumors)

Lunedì e di nuovo Uomini e Donne in tv. Con Ida Platano . A proposito, questa settimana il dating show di Maria De Filippi va regolarmente in onda ma la prossima si ferma. Mediaset ha infatti ... (caffeinamagazine)

Uomini e donne: Ida parla con Mario e Pierpaolo e decide se lasciare o continuare, Tina attacca Tiziana - Nella nuova puntata di Uomini e donne, il celebre programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria De Filippi, andata in onda il 15 aprile, sono emerse diverse situazioni intriganti. Ida Platano ha ...movieplayer

Uomini e donne: buon compleanno Ida! Ecco cosa hanno fatto i due corteggiatori per la dama - Evento speciale oggi nel dating show più popolare della Tv italiana: Mario e Pierpaolo hanno sorpreso Ida in occasione del suo compleanno!serial.everyeye

Ida non lascia Uomini e donne e Tina la mette in guardia: “non te lo puoi permettere” - Ida Platano festeggia in modo sereno il suo compleanno a Uomini e donne ma Tina la avverte: non si può permettere di sbagliare di nuovo ...ultimenotizieflash