Un’app ti fa guadagnare se segnali chi parcheggia male Ecco come funziona

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mentre il caos del traffico e l'anarchia dei parcheggi diventano sfide quotidiane nelle nostre città, arriva Scout Park , una rivoluzionaria app svedese . Lo segnala il Corriere della Sera. Questa piattaforma digitale introduce un metodo all'avanguardia per affrontare il malcostume dei parcheggi irregolari, offrendo agli utenti la possibilità didenaro in cambio di segnalazioni affidabili....

Borsa: non crede a escalation Medio Oriente, Milano chiude a +0,6% - Il Ftse Mib aveva toccato +1,5% in scia ai conti Goldman (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - L'attacco dell'Iran a Israele non spaventa le Borse. Il Ftse Mib chiude cosi' in rialzo dello 0,56 ...borsaitaliana

Google e IA: Potrebbero arrivare ricerche più veloci a pagamento - Oramai Google è uno strumento utilizzato talmente da tutti che fa parte della nostra quotidianità. Ricercare un termine non è mai stato così semplice, ed è ...tecnoandroid

Apple difende la scelta di vendere Mac con 8GB di RAM - Con il lancio del MacBook Pro M3, molti recensori e clienti hanno criticato l’azienda per aver ancora in vendita computer premium con 8GB di RAM. In quel momento, Apple aveva dichiarato che 8GB in un ...ispazio