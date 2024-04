Una via di Talsano sarà intitolata a Luca Attanasio | ambasciatore ucciso in Congo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

"Dedicheremo alla memoria di, una via di, come tributo alla sua vita e alla sua carriera". Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sulla sua pagina Facebook, dopo aver incontrato il padre di, l'italiana nella Repubblica democratica delin un agguato il 22 febbraio 2021, a Virunga, nei pressi del villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma. "Per, esserenon era un mestiere, ma una missione", prosegue. "Tutti noi non dimenticheremo mai il suo apporto alla diplomazia italiana e il suo impegno per la pace e la cooperazione internazionale".