Una passione che dura da ben quarantacinque anni La classe rallistica in grado di esaltare

(Di lunedì 15 aprile 2024) È il 1980 l'anno della svolta, quello in cui, dallaper le corse automobilistiche dei 10 soci fondatori, prende vita la scuderia Pistoia Corse Sport, trasformata nel corso del tempo in una vera e propria eccellenza, punto di riferimento nel settore a livello nazionale, nonché la realtà maggiormente conosciuta sul territorio. Ma non solo, perché nello stesso anno, in collaborazione con la Confesercenti locale, il Comune ha organizzato la 1ª edizione del "Rally Città di Pistoia". La scuderia, poi, nei successivi appuntamenti, entrò a far parte della macchina organizzativa, fino a prenderne effettivamente le redini. Si tratta di una gara che si è svolta ininterrottamente fino ad oggi - andrà in scena i prossimi 5-6 ottobre per la 45ª volta consecutiva - e che ha ricevuto l'investitura di corsa valevole per la Coppa Rally Zona 6, alternando i coefficienti 1 e 1,5. ...