Una Mezza sempre più green

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sarà un'edizione davvero speciale, quella al via domani mattina alle 9.30. E questo si è capito. I motivi sono tanti, così come le iniziative collaterali, e vanno anche al di là dell'aspetto puramente sportivo. Infatti, per esempio, la Prato Half Marathon è una manifestazione ecologica che tenta in ogni modo di limitare, se non addirittura eliminare, l'utilizzo della plastica. Proprio per questo non verranno distribuite bottigliette di plastica ai ristori, ma solo bicchieri riciclabili e altri accorgimenti affinché l’evento sia a impatto minimo per quanto riguarda la produzione di rifiuti. La politicache gli organizzatori della Maratonina hanno adottato finisce anche “sulle spalle” dei pacemaker. Infatti, per una scelta ecologica, i pacemaker non avranno i tradizionali palloncini ma solo il pettorale con tempi di gara che sarà indicato anche sulle vele che ...