Una Casa della Musica in un bene confiscato alla camorra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiApre in via Cupa Mare a San Giorgio a Cremano (Napoli) il cantiere per la costruzione’ nell’ex Terra Felix,acquisito al patrimonio dell’ente a causa di reiterati abusi e precedentemente appartenente al clan Cuccaro. La struttura finanziata con 1 milione 870 mila euro, provenienti da fondi Pnrr, si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area che prevede orti sociali, un’azienda agricola con prodotti locali e spazi aperticollettività. “Una giornata di luce. E’ una bella risposta al malaffare che qui, in questi territori, purtroppo c’e’” ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Ma e’ una risposta bella, capace di infondere ulteriore fiduciacittadinanza ed e’ anche un modo per ...