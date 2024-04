Un uomo per amico | l’amicizia tra lui e lei esiste davvero

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) “She thinks friends, he thinks sex”: lei pensa ‘amici’, lui pensa ‘sesso’. Questa semplice ma efficace frase in inglese chiarisce cosa si cela dietro altra donna e, ovvero un grande malinteso nell’intendere questo rapporto. Noi donne interpretiamo i suoi segnali d’interesse sessuale come amicizia, mentre lui vede i nostri segnali d’amicizia come interesse sessuale. Insomma, se noi donne siamo pronte a instaurare un’amicizia sincera con un maschio, lui non ci pensa proprio e dietro la facciata da buonmira come minimo al “limone”. Questo (non proprio con queste parole) era stato anche il risultato di una ricerca di una decina d’anni fa dell’Università di Norvegia sui rapporti d’amicizia tra diversi sessi. I tempi cambiano e anche le amicizie Ma oggi si può dire lo stesso? In questi anni si sono accumulati tanti ...