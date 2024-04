Un uomo è stato contagiato da un virus ad alto tasso di mortalità in uno zoo

Ponticelli : arre Stato un uomo dalla Polizia di Stato per evasione dal carcere, denunciato anche per ricettazione gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del ... (puntomagazine)

‘Roma, 15 aprile 2024 – “Non sono un membro dell’Isis , ero a Roma per seguire una trattativa riguardo la vendita di un’auto’’. Lo ha detto, il 12 apile ed in aula durante l’udienza interlocutoria in ... (ilfaroonline)

A pochi giorni dall’ Attacco in un centro commerciale costato la vita a sei persone, la città di Sydney in Australia ripiomba nella paura. Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono ... (ilfattoquotidiano)

Malore stronca ciclista durante la gita in bici a Teramo: Gabriele Traini aveva 43 anni ed era padre di due figli - Malore improvviso stronca la vita del ciclista amatoriale Gabriele Traini, mentre pedalava con un gruppo di amici. Aveva 43 anni ed era padre di due figli piccoli. La tragedia è avvenuta ...ilmessaggero

Ipocondriaco si finge malato e gira gli ospedali d'Italia per non pagare gli esami: 55enne veneto smascherato a Catania - VENEZIA - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, ...ilgazzettino

Verona, scivola nell’Adige e rimane intrappolato nel fango: il salvataggio eroico della polizia - La vittima è un 38enne veronese, rimasto in acqua per ore. Quando gli agenti lo hanno trovato era in ipotermia e stava rischiando la vita. Ecco dove è successo ...ilrestodelcarlino