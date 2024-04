Un progetto di Urban Art per il parcheggio di via Pitentino

(Di lunedì 15 aprile 2024) Undi artea per riqualificare un anonimodi via: nasce quasi per caso, dalla telefonata di una residente, una iniziativa che punta a rimettere a nuovo i muri di uno spazio spoglio grazie al linguaggio e alle tecniche dell’art, coinvolgendo l’artista bergamasco Enrico Sironi. Una confinate dell’attuale, infatti, la signora Teresa Galia, contattò circa un anno fa l’Assessore Francesco Valesini segnalando la pessima qualità della vista da casa sua verso lo stesso, facendo riferimento in modo particolare ai fronti cechi e completamente disadorni degli edifici prospicienti a perimetro dello spazio aperto del. Grazie alla disponibilità dei proprietari, del gestore del ...

