Un posto al sole | trama 15 aprile 2024 | Valeria affronta Niko

(Di lunedì 15 aprile 2024)Paciello deciderà direnel corso della puntata di Unaldi lunedì 15. Stando alladella soap opera partenopea, infatti, la ragazza pretenderà da Poggi un chiarimento a proposito della natura del loro legame. I due, dopo aver avuto una storia d'amore quando erano entrambi molto giovani, si sono ritrovati in Trentino, dovestava trascorrendo una settimana bianca con Jimmy, Renato e Raffaele, e tra loro sono riaffiorati gli antichi sentimenti. Al termine della vacanza, Poggi ehanno continuato a sentirsi e, di recente, la Paciello ha fatto una sorpresa al giovane avvocato presentandosi nel suo studio legale. A quel punto,ha disdetto ...

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Valeria metterà Niko davanti a una scelta molto ... (comingsoon)

Roberto Ferri spiazzerà il figlio Filippo nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole . Stando alle trame dal 15 al 19 aprile 2024, intanto, Viola sarà in procinto di ... (tvpertutti)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui ... (zon)

Ciccio Sultano sceglie Riccardo Canella come executive chef del «Duomo»: «Un incontro folgorante» - Il cuoco padovano classe 1985 prende il posto di Alessandro Fornaro. Dopo aver lasciato «Oro», il ristorante del Belmond Hotel Cipriani a Venezia, Canella affiancherà lo chef siciliano come ...corriere

Tananai al primo posto è un segnale in controtendenza - È quella che una volta si chiamava canzone d'autore. Oltretutto, la sensazione è che al primo posto in questa settimana radiofonica non ci sia solo una canzone ma anche un modo complessivo di ...ilgiornale

Un posto al sole, anticipazioni: Michele mette Silvia in crisi, Nunzio a caccia della verità su Bianchi - Nuove puntate di Un posto al sole su Rai Tre tra emozioni e colpi di scena. Scopriamo le anticipazioni dei prossimi episodi, da lunedì 15 a venerdì 19 aprile.libero