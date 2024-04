Un disastro le strade collinari a Sarzana Abbiamo sollecitato interventi | ma il Comune neanche risponde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Leche collegano la città alla zona collinare versano in uno stato di degrado preoccupante e pericoloso ma l’amministrazione comunale diha risposto alla formale richiesta di intervento protocollata a marzo. E’ la sintesi estrema del nuovo intervento con cui il portavoce delle persone che subiscono i disagi torna a sollecitare pubblicamente un concreto interessamento per la zona, allegando significative immagine recenti della situazione lungo via Prulla e via Groppolo. "Il 23 marzoconsegnato all’Ufficio Protocollo deluna petizione con decine di firme di cittadini preoccupati per lo stato di degrado in cui versano leche collegano la zona collinare alla città – spiega il portavoce –. La ...