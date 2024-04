Un concerto per la pace | “Uto Ughi per i Giovani” Masterclass e prove aperte a Roma

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'Associazione Culturale Milanollo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune die della Regione Lazio, in partnership con la Fondazione Uto, presenta "Utoper i

Il concerto di Emis Killa a Milano è già un successo. Con l’evento EM15 il rapper celebra i suoi primi 15 anni di carriera insieme a “12 king” di cui ancora non è stato comunicato il nome. “Non ... (optimagazine)

Sudati e felici: le foto degli Yard Act in concerto, nel backstage, sotto il palco - Una nuova rubrica del fotografo Mattia Zoppellaro: i concerti prima, durante e dopo l’esibizione, tra il pubblico, a bordo palco. Tutta spontaneità, niente pose. Si parte con lo show della band di ...rollingstone

Milano, un’estate di concerti, spettacoli e talk al Castello: tutti gli appuntamenti della rassegna 2024 - Dall’8 giugno all’8 settembre tanti eventi di ogni tipo: da Mario Calabresi, Daniele Silvestri e il djset di Venerus passando per gli spettacoli dei più importanti teatri milanesi ...ilgiorno

"Perchè non canti più": l'omaggio a Gabriella Ferri - Fa data anche a Martina Franca, al Teatro Verdi (piazza XX Settembre, 5), lo spettacolo di ideato da Pino Strabioli e Cecilia Syria Cipressi, in arte Syria, dal titolo “Perché non canti più”, concerto ...tarantobuonasera