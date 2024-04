Ultim' ora

(Di lunedì 15 aprile 2024) 12.06 Kiev: Zaporizhzhia colpita 400volte Durante lee 24 ore, la regione di Zaporizhzhia nel settore sud-orientale dell'Ucraina è stata colpita 400volte dall'esercito russo e una donna è rimasta uccisa nel distretto di Vasilievskij. Lo ha riferito il governatore Fedorov su Telegram. Sette le località finite sotto il fuoco nemico,tra cui Gulyaypole, Levadnoye, Robotino, Malaya Tokmachka. L'allarme antiaereo è scattato in varie regioni. Media locali riferiscono di esplosioni nella città di Dnipro.

Al Festival dei giovani arrivano i 'social reporter' - Sono oltre 1500 i giovani che, riuniti in "redazioni" in ogni parte d'Italia, hanno esplorato i propri territori per scoprire e raccontare monumenti, complessi architettonici, siti archeologici, paesa ...ansa

Atalanta-Verona, probabili formazioni: spazio a Miranchuk, Baroni con Bonazzoli - Le probabili formazioni di Atalanta-Verona, partita che chiuderà la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.mediagol

Una crisi nella crisi, e Netanyahu all’angolo - MONDO. E adesso Dopo il lancio di circa 300 ordigni contro Israele da parte dell’Iran, che a sua volta replicava al bombardamento della propria ambasciata a Damasco, che potrà accadere ancora I vert ...ecodibergamo