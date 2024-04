Ultime Notizie Serie A | malore N’Dicka | Bassetti contro i no-vax; Bologna | infortunio Ferguson

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: pessimeper il, pessimeper quanto riguarda l’di Lewis: il centrocampista scozzese dovrà operarsi.i no-: «Soliti chiacchieroni senza competenze»

Israele all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi (ilsole24ore)

Israele prepara la risposta all’Iran e tratta con Washington. ’Non c’è altra scelta’, avrebbe detto il ministro della Difesa Gallant al collega del Pentagono Austin in una conversazione avuta ieri. ... (ilsole24ore)

Israele prepara la risposta all’Iran e tratta con Washington. ’Non c’è altra scelta’, avrebbe detto il ministro della Difesa Gallant al collega del Pentagono Austin in una conversazione avuta ieri. ... (ilsole24ore)

Iran - Israele, le Notizie in diretta | Wsj: non è riuscito il lancio di metà dei missili iraniani su Israele - Una delle lenti degli occhiali, la destra, è scura: copre l’occhio da cui non vede più. L’ultima cosa che il suo occhio destro ha visto è Hadi Matar, il giovane vestito di nero (che ne libro chiama A.corriere

Covid Italia, dati ultima settimana: Rt torna sopra soglia epidemica - (Adnkronos) - Restano stabili i casi e i ricoveri Covid in Italia, ma torna a salire l'Rt, che supera lievemente la soglia epidemica, attestandosi a 1,01.lifestyleblog

Isola dei Famosi, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera - Questa sera, giovedì 11 aprile, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del reality. Ecco che cosa accadrà ...ilgiornale