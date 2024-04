Ultime Notizie Roma del 15-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)Daily News radio giornale siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la guerra Medio Oriente in apertura di giornale il day after l’attacco dell’Iran verso Israele prevale un clima in raffreddamento a partire dalla Casa Bianca che ha affermato che non sosterrà un contratto a cui israeliano è avvertito Israele di pensare attentamente all’escalation che potrebbe innescare un conflitto regionale in piena regola biden non vuole una guerra più ampia lo ha detto direttamente a Meda gnam invitandola a considerare di avere già ottenuto una vittoria per aver evitato vittime e danni intercettando l’attacco iraniano Israele ha annunciato una risposta ma non adesso ha dichiarato il Ministro della Difesa a Guns e nel momento che ci conviene per ora agito per via diplomatica chiedendo al consiglio di ...