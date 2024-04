Ultime Notizie Roma del 15-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi in Israele si è riunito il nuovo gabinetto di guerra per ulteriori valutazioni sul tema della risposta all’attacco dell’Iran i droni usati sono gli stessi utilizzati in Ucraina Dunque è troppo presto per parlare di De escalation avvertito un Ambasciatore israeliano in Italia Il diplomatico non ha voluto sbilanciarsi su un eventuale attacco di risposta di Tel Aviv non so ha detto e non penso sia una buona idea dire ai propri nemici cosa faremo il mio paese ha proseguito è stato attaccato da centinaia di missili balistici cedroni ma questo fa parte dello sforzo continuo dell’Iran di portare ad una escalation nella regione l’ambasciatore anche sottolineato la necessità di dare una risposta internazionale più forte dopo l’attacco dell’Iran di Israele il Cremlino ha invitato tutti ...