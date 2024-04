Ultime Notizie Roma del 15-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Medio Oriente è stata la tensione tra stato ebraico e i RAM dopo l’attacco con centinaia di droni missili da crociera lanciato Nella notte tra sabato e domenica è neutralizzato da Iron Man e getta leati l’ambasciatore israeliano Loano gli laser RAM chiede al consiglio di sicurezza tutte le sanzioni possibili contro Teheran l’iran da parte sua invoca il diritto all’autodifesa non avevamo scelta ma la questione Per noi è conclusa e non vogliamo la guerra con gli Stati Uniti salvo poi avvertire se sosterrete Tel Aviv siamo pronti a colpire le basi americane nella regione la guida Suprema iraniana lì che menei ha tuonato che Gerusalemme sarà nelle mani dei musulmani e mondo musulmano celebrerà la liberazione della Palestina secondo il segretario ...